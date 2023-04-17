17 и 18 апреля в северных районах Ростовской области дневные значения температуры достигнут +14…+16 градусов, ночью – от 0 до +6 градусов, заморозков не ожидается. Видимость на трассе М4 «Дон» составит 20 км, облачность – 30%.

Осадков в ближайшие двое суток не предвидится. Ветер восточный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление слегка выше нормы — 763-766 мм ртутного столба.

Со среды 19 апреля и до конца рабочей недели Донской регион окажется во власти дождей.

В Каменске-Шахтинском и Каменском районе прогнозируются слабые осадки.