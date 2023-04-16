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Чем в пробке на трассе М4 — лучше на Пасху в парк «Лога»
Сегодня 16 апреля в 16.00 часов пробка на трассе М4 «Дон» перед каменским мостом в Ростовской области на 929 км в южном направлении растет до 6 километров.
Маршруты объезда прежние: на повороте 902 км в п. Глубокий, на 926 км и 928 км через Старую Станицу и далее параллельной дорогой через Каменск-Шахтинский с возвращением на трассу «Дон» по дороге А260 с выходом на южную автомагистраль на 938 км.
Но рекомендуем свернуть на 926 км или 928 км и заехать на час-полтора в х. Старую Станицу на празднование Воскресения Христова во всероссийском известном парке «Лога».
Сегодня там вас ждут:
• верёвочный парк «Гуси Лебеди»
• кузнечное подворье
• анимация на детской площадке у ресторана «Бояринъ»
• аттракцион «Курятник»
• карусель
• прогулка на лошадке
• экзотариум «За тридевять земель»
• прогулка на паровозике
• сувенирные лавки
• птичий двор
• две детские площадки
• сумасшедший парк кривых зеркал.
И главное: по прогнозу днём солнечно и до +14 °C
Осадков не ожидается!
Небольшая отдохновенная остановка и по рекомендованному объезду свободный выезд на М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону.
Доброго пути!