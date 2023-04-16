Главный праздник православных христиан в этом году пришелся на 16 апреля. Пасха символизирует победу жизни над смертью, и посвящена воскрешению Иисуса Христа после распятия на Голгофе. Соответственно этот день рекомендуется провести в мире и спокойствии.



С незапамятных времен православные верующие соблюдают в этот день ряд традиций, одна из которых – приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!» и отвечать «Воистину Воскресе!».

Еще одна традиция – праздничные застолья и разговление после строгого поста. Трапеза, как правило, начинается с яиц, куличей и пасх.

Кладбища в этот день посещать не принято, для этого отведен специальный день – Радоница, в этом году отмечается 23 апреля.

Светлую Пасху нужно провести в хорошем настроении, без ссор и конфликтов, также не стоит заниматься домашней работой, шить и выбрасывать в мусор остатки освященной пасхальной снеди (лучше отдать животным или сжечь).

С понедельника, 17 апреля начинается Светлая седмица, в течение которой позволяется всем желающим (по согласованию с настоятелем) звонить на колокольне храма.