Трасса М4 «Дон» с самого утра обрадовала пасхальной новостью — по состоянию на 8 часов 16 апреля на дороге нет ни одного затора от Москвы до Краснодара! И даже в Каменске-Шахтинском Ростовской области на ремонтируемом мосте — зеленый свет.

Связано ли это с празднованием православной Пасхи или, как говорится, еще не вечер, но подобного свободного движения по главной южной автомагистрали не было давно.

Водителям, въезжающим в Ростовскую область с севера, напоминаем, что мост на 929 километре трассы М4 «Дон» через реку Северский Донец пропускает транспорт только по одной полосе, вторая полоса закрыта на ремонт, при увеличении трафика возникает стабильный затор длиной 2-5 км.

А в самом Каменске-Шахтинском перекрыт один из выездов на трассу М4 «Дон» (и съезд с нее тоже) — при построении маршрута объезда возможной пробки учитывайте это обстоятельство.

Доброго пути!