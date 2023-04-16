Сегодня 16 апреля в 16.00 часов пробка на трассе М4 «Дон» перед каменским мостом в Ростовской области на 929 км в южном направлении растет до 6 километров.

Маршруты объезда прежние: на повороте 902 км в п. Глубокий, на 926 км и 928 км через Старую Станицу и далее параллельной дорогой через Каменск-Шахтинский с возвращением на трассу «Дон» по дороге А260 с выходом на южную автомагистраль на 938 км.

Но рекомендуем свернуть на 926 км или 928 км и заехать на час-полтора в х. Старую Станицу на празднование Воскресения Христова во всероссийском известном парке «Лога».

Сегодня там вас ждут:

• верёвочный парк «Гуси Лебеди»

• кузнечное подворье

• анимация на детской площадке у ресторана «Бояринъ»

• аттракцион «Курятник»

• карусель

• прогулка на лошадке

• экзотариум «За тридевять земель»

• прогулка на паровозике

• сувенирные лавки

• птичий двор

• две детские площадки

• сумасшедший парк кривых зеркал.

И главное: по прогнозу днём солнечно и до +14 °C

Осадков не ожидается!

Небольшая отдохновенная остановка и по рекомендованному объезду свободный выезд на М4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону.

Доброго пути!