Хорошая новость для водителей: в пятницу 14 апреля специалисты РЖД закончили ремонтные работы на переезде в переулке Станционном города Каменска-Шахтинского Ростовской области. Это позволило существенно разгрузить движение на основном направлении следования транзитного транспорта, объезжающего пробку на мосту через Северский Донец на 929 км трассы М4 «Дон».

На маршрутах объезда затора перед ремонтируемом мостом в южном направлении находятся три железнодорожных переезда:

1. первый переезд — в п. Глубоком на съезде 902 км М4 «Дон»;

2. второй — после проезда северного моста через реку в самом городе. Этот переезд пропускает водителей в центр и снижает загруженность пер. Станционного и ул. Профильной, по которым осуществляется выезд из города Каменска-Шахтинского;

3. третий переезд возвращает транзитный транспорт с трассы А260 на трассу М4 в районе 938 км.

Обратим внимание, что вчера 14 апреля из-за закрытого на ремонт ж/д переезда практически остановилось автомобильное движение в самом Каменске: двухсторонняя пробка сковала основные улицы города, по которым проходит всё движение и местного, и транзитного автотранспорта, следующего в объезд пробки на трассе М4 «Дон».