15 апреля православные верующие отмечают Великую (Страстную) субботу перед Пасхой.

С самого утра во всех православных храмах Каменского района, Каменска-Шахтинского и Донецка Ростовской области пройдут специальные богослужения, поскольку события этого дня посвящены погребению и пребыванию во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествию его в мир мертвых.

После церковных служб в храмах традиционно состоится освящение куличей и прочей пасхальной снеди. В Великую Субботу пост еще продолжается, но есть послабление: разрешается постная горячая пища без масла.

В Страстную Субботу не рекомендуется веселиться, ссориться, устраивать вечеринки, застолья. Также не стоит заниматься тяжелым трудом, проводить уборку жилья, пить алкоголь, посещать кладбища, иначе, по приметам, мокрым от слез будет целый год. Зато помощь нуждающимся в этот день приветствуется.

Расписание богослужений в храмах Каменск-Шахтинского, Каменского района и Донецка можно посмотреть здесь.