Водителям, направляющимся по автомагистрали «Дон» в Ростовской области на юг, при построении маршрута объезда затора перед мостом через реку Северский Донец следует учитывать, что один из трех выездов из города Каменска сегодня 15 апреля был закрыт.

Это улица Красная, первый съезд с трассы М4 перед постом ГИБДД в Каменск-Шахтинский и соответственно выезд из него в сторону Ростова-на-Дону.

Мостостроители начали земляные работы по оборудованию подъездных путей к новому строящемуся мосту. Насколько долго будет закрыто движение на этом перекрестке — пока неизвестно.