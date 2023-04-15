Сегодня, 15 апреля, после окончания богослужения в Свято-Покровском храме Каменска-Шахтинского начали освящать пасхальную снедь, в числе которой куличи, пасхи и крашеные яйца – главные символы Светлого Воскресения.

Чин освящения проходит каждые полчаса и закончится в 23.00. На каждый круг освящения собирается очень много людей, приходят семьями, с детьми.

Многие, кроме куличей захватили с собой другие продукты – мясные окорока, соль, сыр и т. д. Везде царит праздничное настроение.



Напомним, сегодня в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа, верующие готовятся к встрече Пасхи.