Сегодня 15 апреля из-за ремонта дорожного полотна на 951-м км трассы «Дон» в Ростовской области периодически собирается пробка в направлении Москвы (северное направление).

Ремонтные работы ведутся в правой полосе движения перед развязкой «Москва — Волгоград».

Ситуация же на основном проблемном участке М4 в Ростовской области — на ремонте моста в Каменске-Шахтинском на 929 км автомагистрали «Дон» — остается жесткой: по состоянию на 12 часов дня 15 апреля затор в южном направлении составил 5 километров.

Рекомендованные «Автодором» пути объезда пробки через п. Глубокий на 902 км трассы и далее через город Каменск-Шахтинский перегружены, на обстановку влияет предпасхальный выходной день.