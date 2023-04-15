Глава администрации Каменска-Шахтинского Ростовской области Владимир Шевченко собирается ответить на вопросы горожан о жилищно-коммунальных услугах и работе управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба администрации, прием назначен на 27 апреля 2023 года. Место встречи: Дворец культуры им. Гагарина (пр. Карла Маркса, 62, кабинет № 5).

На общение с горожанами сити-менеджер выделил два часа – с 14.00 до 16.00.

По сложившейся традиции каменской бюрократии принимать граждан будут по одному и по предварительной записи.

Записаться на аудиенцию можно по телефону: +78636570866.

В настоящее время Владимир Шевченко находится в отпуске, его обязанности исполняет заместитель по соцвопросам Елена Рудаева. Ожидается, что глава выйдет на работу на следующей неделе.