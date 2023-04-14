Иван Герчу и Матвей Айвазовский, подопечные каменского тренера по боксу Армена Маргаряна, завоевали серебро и бронзу первенства Ростовской области.

Соревнования среди юношей 13-14 лет проходили в Шахтах с 4 по 9 апреля. В них приняли участие 119 спортсменов со всех уголков области. В ходе состязаний были отобраны лучшие боксеры, которые будут представлять донской регион на первенстве Южного федерального округа. По итогам турнира Матвей Айвазовский стал серебряным призером соревнований. Также спортсмен был награжден специальным кубком за «Лучший бой» и вошел в сборную команду Ростовской области по боксу. Иван Герчу стал обладателем бронзы.