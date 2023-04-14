ГК «Автодор», управляющий платными участками южной автомагистрали между Москвой и Ростовом-на-Дону/Краснодаром, наконец-то решился на увеличение скоростной лимита на новых и модернизированных отрезках трассы М4.

С 15 апреля это коснется обхода Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области (517-544 км): вместо 110 км/ч увидим на знаках «130» в красном круге.

А в Венёвском районе Тульской области на участке вернут положенные для скоростной магистрали 110 км/ч (было ограничение 90 км/ч).

Неплохо было бы еще управленцам «Автодора» обратить внимание на «платники» М4 «Дон» от Ростова до Краснодара: там то и дело попадаются странные для «скоростной» автомагистрали ограничения не только «90 км/ч», но и «70». Естественно, с соседствующими тут же «треногами» радаров.