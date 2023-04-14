Городской суд в Ессентуках по ходатайству окружного ГСУ СК арестовал 24 сотрудника органов внутренних дел из Ростова по обвинению в участии в преступном сообществе. Один отправлен под домашний арест, остальные — в СИЗО.

В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования. В отношении одного лица — мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщается на сайте суда.

В апреле ГСУ СК по Северному Кавказу возбудило уголовное дело в отношении ряда высокопоставленных сотрудников МВД. Полицейские за взятки закрывали глаза на незаконную торговую деятельность в сфере потребительского рынка. Платить за покровительство нужно было от 3 до 50 тыс. рублей. Группа получила в общей сложности не менее 25 млн рублей.