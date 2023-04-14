Огромную свалку из веток корреспондент «ПИКа» обнаружил 14 апреля за старым городским кладбищем.

На площадке с тыльной стороны старого кладбища, которое находится на ул. Профильной в Каменске-Шахтинском Ростовской области растет и дымится свалка.

По размеру отдельных куч, из которых она состоит, понятно, что древесный мусор вываливали из кузова грузовой машины.

Жители пос. Подскельного высказали предположение, что туда свезли последствия аномального снегопада, накрывшего Ростовскую область 30 марта, – поломанные ветки, рухнувшие деревья.

Несмотря на дождь с утра 14 апреля эти кучи тлели и дымили. Вероятно, авторы свалки таким образом решили от нее избавиться.