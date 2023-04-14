В Кущевском суде продолжаются слушания и опрос свидетелей по делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее обвиняют в превышении полномочий.

Как сообщает «Блокнот. Ростов», выяснилось, что главврачей ГБ № 4, № 8, роддома № 5 под давлением заставляли заключать договора на утилизацию медотходов с компанией «Центр 100». Что в свою очередь нанесло сильный удар по финансам этих учреждений. Из-за многократно возросших расходов больницам пришлось отказаться от текущего ремонта и сократить зарплаты персоналу.

Откровением стали показания бывшего главврача ГБУ РО «Перинатальный центр» Валерия Буштырева, который был уволен Быковской еще в 2018 году. По словам пострадавшего, министр принуждала его сотрудничать с нужными компаниями, вследствие чего ему пришлось закупать необходимую медицинскую продукцию выше рыночной стоимости в десятки раз. Противостояние Буштырева заключению договора с «Центром 100» закончилось увольнением медика.

Главврач ЦГБ Каменска-Шахтинского А. Лиманов в свое время тоже отказался от предложения Т. Быковской, связанного с медотходами и вышеуказанной компанией. У Каменской ЦГБ был договор с другой компанией, который в таком случае пришлось бы нарушить.

Не будем утверждать, связаны ли эти события, но вскоре на каменского главврача посыпались уголовные дела с последующей потерей должности.

Напомним, в 2019 году Быковской предъявили обвинение о превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на утилизацию медотходов с компанией «Центр 100». Со своего поста экс-министр ушла в 2020 г. после скандала в больнице № 20 Ростова-на-Дону, когда там в период пандемии коронавируса из-за отсутствия кислорода скончались несколько пациентов.