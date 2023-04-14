В 13.20 пробка на трассе М4 «Дон» перед мостом через Северский Донец в южном направлении растянулась на 5,7 км. Причина та же: на мосту для движения транспорта открыта одна полоса; на второй идут дорожные работы.

Многие автомобилисты предпринимают попытки объехать заторы через Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Но 14 апреля практически остановилось автомобильное движение и в самом Каменске — двухсторонняя пробка сковала переулок Станционный, улицы Профильная и Лиховская в районе кругового перекрестка из-за того, что железнодорожный переезд 1036 км (в районе парка Маяковского) закрыли 14 апреля до конца дня на ремонт, а единственный оставшийся маршрут, соединяющий разделенные железной дорогой части города, не справляется с кратно увеличившимся потоком транспорта.