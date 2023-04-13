13 апреля 2023 г. депутаты Госдумы РФ приняли закон, который ужесточает административную ответственность за попытки привлечь несовершеннолетних к курению сигарет и кальянов.

Законом установлены конкретные виды штрафов. Например, тем гражданам, кто задумает привлечь россиян моложе 18 лет к курению сигарет, вейпов или кальянов, стоит готовить от 2 до 5 тыс. руб. Родителям или законным представителям еще больше – от 5 до 7 тыс. руб.

Кроме того, в среднем в два раза увеличатся штрафы для тех, кто торгует никотиносодержащей продукцией и курилками. В случае отпуска несовершеннолетнему подобных товаров гражданам придется заплатить от 40 до 60 тыс. руб., должностным лицам – от 150 до 300 тыс. руб., юрлицам – от 400 до 600 тыс. руб.