транспорт
В Каменске увеличили количество автобусов до кладбища
На период с 11 по 16 апреля (вкл.) для удобства пассажиров каменский перевозчик ООО «Интертек» изменил график движения автобусов №№ 24 и 24д.
На этих автобусах можно доехать до городских кладбищ от автовокзала. Непосредственно в день празднования Светлой Пасхи, 16 апреля, будет работать дополнительный автобусный маршрут от ж/д вокзала.
Маршрут № 24
рабочие дни
- От автовокзала до пос. Южного: 7.00 15.20 16.15 17.20 18.20
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15
- От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45
- От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52
Выходные дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.00
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15
- От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45
- От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50
Маршрут 24д
рабочие дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50 15.45 16.45 17.52
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50
- От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20
- От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20 16.15 17.20 18.20
Выходные дни:
- От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50
- От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50
- От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20
- От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20
Отдельный автобус 16 апреля
- От ж/д вокзала: 8.55 10.15 11.35 13.05
- От кладбища: 9.35 10.55 12.15 13.45