На период с 11 по 16 апреля (вкл.) для удобства пассажиров каменский перевозчик ООО «Интертек» изменил график движения автобусов №№ 24 и 24д.

На этих автобусах можно доехать до городских кладбищ от автовокзала. Непосредственно в день празднования Светлой Пасхи, 16 апреля, будет работать дополнительный автобусный маршрут от ж/д вокзала.

Маршрут № 24

рабочие дни

От автовокзала до пос. Южного: 7.00 15.20 16.15 17.20 18.20

От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15

От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45

От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52

Выходные дни:

От автовокзала до пос. Южного: 7.00

От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 8.30 10.00 11.05 12.10 13.15 14.15

От кладбища: 9.15 10.35 11.35 12.45 13.45 14.45

От пос. Южного: 7.25 9.20 10.40 11.40 12.50 13.50 14.50

Маршрут 24д

рабочие дни:

От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50 15.45 16.45 17.52

От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50

От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20

От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20 16.15 17.20 18.20

Выходные дни:

От автовокзала до пос. Южного: 7.25 14.50

От автовокзала до кладбища через пос. Южный: 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50

От кладбища: 9.55 10.55 12.05 13.20 14.20

От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 11.00 12.10 13.25 14.25 15.20

Отдельный автобус 16 апреля