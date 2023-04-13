Итак, приобретая готовый кулич, стоит обратить внимание на его состав (он должен быть прописан на этикетке).

В качественном продукте используются только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Ко всему прочему специалисты рекомендуют обратить внимание на верхушку, которая должна быть сухой. С подмокшей кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

В глазури не допускается липкость и белесый налет, а на нижней и боковой поверхностях кулича – наличие пустот, подгоревших мест. Само собой разумеется, важным критерием годности кулича является дата производства, сроки годности, сведения об изготовителе.

Что касается яиц, то хранить их рекомендуется в холодильнике. При этом определены конкретные сроки хранения:

диетических яиц — до 7 суток;

столовых яиц – от 8 до 25 дней;

мытых яиц – не более 12 дней;

вареных яиц – не более 36 часов.

Многие к Пасхе будут собственноручно красить яйца. Для этого Роспотребнадзор рекомендует использовать природные красители (луковую шелуху, краснокочанную капусту, свеклу, кофе, листья шпината и крапивы, куркуму, паприку, зеленый чай, каркадэ, чернику и клюкву. Что касается пищевых красителей, то для окраски пасхальных яиц разрешаются красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.

Также специалисты дали несколько советов по окрашиванию яиц.