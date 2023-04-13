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Роспотребнадзор посоветовал россиянам, как выбирать куличи и хранить яйца
Советы ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.
Итак, приобретая готовый кулич, стоит обратить внимание на его состав (он должен быть прописан на этикетке).
В качественном продукте используются только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Ко всему прочему специалисты рекомендуют обратить внимание на верхушку, которая должна быть сухой. С подмокшей кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.
В глазури не допускается липкость и белесый налет, а на нижней и боковой поверхностях кулича – наличие пустот, подгоревших мест. Само собой разумеется, важным критерием годности кулича является дата производства, сроки годности, сведения об изготовителе.
Что касается яиц, то хранить их рекомендуется в холодильнике. При этом определены конкретные сроки хранения:
- диетических яиц — до 7 суток;
- столовых яиц – от 8 до 25 дней;
- мытых яиц – не более 12 дней;
- вареных яиц – не более 36 часов.
Многие к Пасхе будут собственноручно красить яйца. Для этого Роспотребнадзор рекомендует использовать природные красители (луковую шелуху, краснокочанную капусту, свеклу, кофе, листья шпината и крапивы, куркуму, паприку, зеленый чай, каркадэ, чернику и клюкву. Что касается пищевых красителей, то для окраски пасхальных яиц разрешаются красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е 142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131.
Также специалисты дали несколько советов по окрашиванию яиц.
- Чтобы краска ложилась ровнее, нужно протереть яйца перед покраской мыльным раствором.
- Лучше отваривать яйца в толстостенном сотейнике – это убережет их от растрескивания.
- Яйца следует медленно довести до кипения и далее варить при минимальном кипении.
- После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, яйца следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.
- После окрашивания можно протереть яйца подсолнечным маслом, тогда они приобретут особый блеск.
- Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь в холодильник, то окрас скорлупы будет более ярким.