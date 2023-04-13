религия
Расписание пасхальных служб в храмах Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района
16 апреля отмечается главное событие года для православных христиан и главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. Предлагаем расписание пасхальных служб в Каменске-Шахтинском, Каменском районе и Донецке Ростовской области.
Каменский Свято-Покровский храм (Каменск-Шахтинский)
14 апреля. Великая Пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа
- 08.00 – Царские часы. Вынос плащаницы
- 17.00 – Вечернее богослужение. Чин погребения Господа нашего Иисуса Христа
15 апреля. Великая Суббота
- 08.30 – Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого
- С 11.30 до 23.00 – Освящение куличей (каждые 30 минут)
- 23.15 – Полунощница. Утреня. Часы Пасхи. Литургия св. Иоанна Златоуста (по окончании богослужения освящение куличей)
16 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Каменский Свято-Троицкий храм (Каменск-Шахтинский, поселок Южный)
14 апреля. Великая Пятница
- 09.00 – Царские часы
- 15.00 – Всенощное бдение. Вынос плащаницы
15 апреля. Великая Суббота
- 08.00 – Литургия св. Василия Великого
- 09.00-17.00 – Освящение куличей
- 23.20 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальная Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. По окончании – освящение куличей. Также с 09.00 до 15.00 – освящение куличей.
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших (Каменск-Шахтинский)
14 апреля. Великая Пятница
- 12.00 – Вынос плащаницы
- 17.00 – Вечерня
15 апреля. Великая Суббота
- 9.00 – Литургия. С 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00 – освящение куличей
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. С 15.30 до 16.30 Освящение куличей
Храм Святой Анны Кашинской (Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской)
14 апреля. Великая Пятница
- 13.30 — Вечерня с выносом плащаницы. Утреня
15 апреля. Великая Суббота
- 08.00 – Часы, вечерня, литургия Василия Великого
- 14.00 – Благословение куличей
- 23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов
- 23.30 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, благословение куличей.
Храм Преображения Господня (Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской)
14 апреля. Великая Пятница
- 08.00 — Царские часы с чтением двенадцати Страстных Евангелий
- 15.00 – Всенощное бдение
15 апреля. Великая Суббота
- 07.00 — Божественная литургия
- 18.00 – Освящение куличей
- 20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов
- 21.00 – Исповедь
- 23.00 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Торжественное пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей
Богдановский Свято-Никольский храм (Каменский район, пос. Чистоозерный)
14 апреля. Великая Пятница
- 17.00 – Вечернее богослужение
15 апреля. Великая Суббота
- 08.30 – Божественная литургия
- 23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- Примерно в 3.30—4.00 – освящение куличей
- 17.00 – Вечернее богослужение
Храм Святителя Николая (Каменский район, хутор Ст. Станица)
14 апреля. Великая Пятница
- 08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
- 15.00 – Утреня Великой Субботы
15 апреля. Великая Суббота
- 08.00 – Часы с литургией Василия Великого
- 15.00-16.00 – освящение куличей
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. Полунощница. Утреня. По окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей.
- 15.00 – Вечерня.
Калитвенский Свято-Успенский храм (Каменский район, ст. Калитвенская)
14 апреля. Великая Пятница
- 14.00 – Вечерня с выносом плащаницы
15 апреля. Великая Суббота
- 8.00 – Часы. Божественная литургия. Освящение куличей с 11.00 до 16.00
- 23.30 – Пасхальное богослужение
16 апреля. Светлое Христово Воскресение.
- По окончании праздничного богослужения, в 02.30—9.00, – освящение куличей
Храм апостола Андрея Первозванного (Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской)
14 апреля. Великая Пятница
- 08.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий
15 апреля. Великая Суббота
- 08.30 – Часы. Литургия Василия Великого
- 11.00–13.00, 16.00–18.00 – освящение куличей
- 23.00 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании службы, примерно в 3.00, – освящение куличей.
Храм Сергия Радонежского (Каменский район, х. Ст. Станица, парк «Лога»)
14 апреля. Великая Пятница
- 07.30 – Царские часы
- 16.00 – Вечерня с выносом плащаницы. Утреня чином погребения спасителя
15 апреля. Великая Суббота
- 07.30 – Часы. Литургия.
- С 10.00 до 11.00 – Освящение куличей
- 23.30 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия
- 2.00–3.00 – Освящение куличей
- 14.00 – Вечернее богослужение
Храм Георгия Победоносца (Красносулинский район, х. Лихой)
14 апреля. Великая Пятница
- 09.00 – Вечерня с выносом плащаницы
- 17.00 – Утреня с чином погребения
15 апреля. Великая Суббота
- 08.30 – Божественная литургия
- 18.00 – Освящение куличей
- 23.00 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия
- 03.00 – Освящение куличей
- 12.00 – Освящение куличей
Свято-Успенский храм (Донецк, пос. Гундоровский)
14 апреля. Великая Пятница
- 08.00 – Царские часы
- 15.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
15 апреля. Великая Суббота
- 08.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь. Причастие. Освящение пасхальной снеди до 19.00
- 22.00 – Чтение деяний святых апостолов
- 23.30 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальное богослужение. По окончании – освящение пасхальной снеди до 8.00
- 15.00 – Великая Вечерня
Державный храм (Донецк, пр. Мира)
14 апреля. Великая Пятница
- 07.30 – Утреннее богослужение. Царские часы
- 15.00 – Вечернее богослужение с выносом плащаницы
- 18.00 – Чин погребения плащаницы. Крестный ход
15 апреля. Великая Суббота
- 07.30 – Утреннее богослужение. Исповедь. Причастие
- 10.00–19.00 – Освящение пасхальной снеди
- 19.00 – Чтение деяния святых апостолов
- 23.00 – Полунощница
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Пасхальный крестный ход. Утреня. Божественная литургия
- 03.00—09.00 – Освящение пасхальной снеди
Храм Матроны Московской (Донецк, пос. Двадцатка)
14 апреля. Великая Пятница
- 08.00 – Царские часы
- 14.00 – Вынос плащаницы
15 апреля. Великая Суббота
- 08.00 – Литургия
- 11.00 – Освящение куличей
- 16.00 – Освящение куличей
16 апреля. Светлое Христово Воскресение
- 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение
- 3.00 – Освящение куличей
- 12.00 – Молебен. По окончании — освящение куличей.