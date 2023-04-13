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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Расписание пасхальных служб в храмах Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района

религия

Расписание пасхальных служб в храмах Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района

Опубликовано

16 апреля отмечается главное событие года для православных христиан и главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. Предлагаем расписание пасхальных служб в Каменске-Шахтинском, Каменском районе и Донецке Ростовской области.

Расписание пасхальных служб в храмах Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района

Каменский Свято-Покровский храм (Каменск-Шахтинский)

14 апреля. Великая Пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа 

  • 08.00 – Царские часы. Вынос плащаницы
  • 17.00 – Вечернее богослужение. Чин погребения Господа нашего Иисуса Христа

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.30 – Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого
  • С 11.30 до 23.00 – Освящение куличей (каждые 30 минут) 
  • 23.15 – Полунощница. Утреня. Часы Пасхи. Литургия св. Иоанна Златоуста (по окончании богослужения освящение куличей)

16 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Свято-Троицкий храм в Каменске-Шахтинском
Свято-Троицкий храм в Каменске-Шахтинском.

Каменский Свято-Троицкий храм (Каменск-Шахтинский, поселок Южный)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 09.00 – Царские часы
  • 15.00 – Всенощное бдение. Вынос плащаницы

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.00 – Литургия св. Василия Великого
  • 09.00-17.00 – Освящение куличей 
  • 23.20 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение

  • 00.00 – Пасхальная Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. По окончании – освящение куличей. Также с 09.00 до 15.00 – освящение куличей.
Храме Всех Святых, в земле Российской просиявших. Фото: Сергей Труфанов, "ПИК".

Храм Всех святых, в земле Российской просиявших (Каменск-Шахтинский)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 12.00 – Вынос плащаницы
  • 17.00 – Вечерня

15 апреля. Великая Суббота 

  • 9.00 – Литургия. С 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00 – освящение куличей

16 апреля. Светлое Христово Воскресение

  • 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. С 15.30 до 16.30 Освящение куличей

Храм Святой Анны Кашинской (Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской)

14 апреля. Великая Пятница

  • 13.30 — Вечерня с выносом плащаницы. Утреня

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.00 – Часы, вечерня, литургия Василия Великого
  • 14.00 – Благословение куличей
  • 23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов
  • 23.30 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, благословение куличей. 

Храм Преображения Господня (Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 08.00 — Царские часы с чтением двенадцати Страстных Евангелий
  • 15.00 – Всенощное бдение

15 апреля. Великая Суббота 

  • 07.00 — Божественная литургия
  • 18.00 – Освящение куличей
  • 20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов
  • 21.00 – Исповедь
  • 23.00 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Торжественное пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей

Богдановский Свято-Никольский храм (Каменский район, пос. Чистоозерный)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 17.00 – Вечернее богослужение

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.30 – Божественная литургия
  • 23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • Примерно в 3.30—4.00 – освящение куличей 
  • 17.00 – Вечернее богослужение

Храм Святителя Николая (Каменский район, хутор Ст. Станица)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
  • 15.00 – Утреня Великой Субботы

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.00 – Часы с литургией Василия Великого
  • 15.00-16.00 – освящение куличей

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. Полунощница. Утреня. По окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей. 
  • 15.00 – Вечерня.

Калитвенский Свято-Успенский храм (Каменский район, ст. Калитвенская)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 14.00 – Вечерня с выносом плащаницы

15 апреля. Великая Суббота 

  • 8.00 – Часы. Божественная литургия. Освящение куличей с 11.00 до 16.00
  • 23.30 – Пасхальное богослужение

16 апреля. Светлое Христово Воскресение. 

  • По окончании праздничного богослужения, в 02.30—9.00, – освящение куличей

Храм апостола Андрея Первозванного (Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 08.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.30 – Часы. Литургия Василия Великого
  • 11.00–13.00, 16.00–18.00 – освящение куличей
  • 23.00 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании службы, примерно в 3.00, – освящение куличей.

Храм Сергия Радонежского (Каменский район, х. Ст. Станица, парк «Лога»)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 07.30 – Царские часы
  • 16.00 – Вечерня с выносом плащаницы. Утреня чином погребения спасителя

15 апреля. Великая Суббота 

  • 07.30 – Часы. Литургия.
  • С 10.00 до 11.00 – Освящение куличей 
  • 23.30 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия
  • 2.00–3.00 – Освящение куличей
  • 14.00 – Вечернее богослужение

Храм Георгия Победоносца (Красносулинский район, х. Лихой)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 09.00 – Вечерня с выносом плащаницы
  • 17.00 – Утреня с чином погребения

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.30 – Божественная литургия
  • 18.00 – Освящение куличей
  • 23.00 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия
  • 03.00 – Освящение куличей
  • 12.00 – Освящение куличей

Свято-Успенский храм (Донецк, пос. Гундоровский)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 08.00 – Царские часы
  • 15.00 – Вечерня с выносом Плащаницы

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь. Причастие. Освящение пасхальной снеди до 19.00
  • 22.00 – Чтение деяний святых апостолов
  • 23.30 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Пасхальное богослужение. По окончании – освящение пасхальной снеди до 8.00 
  • 15.00 – Великая Вечерня

Державный храм (Донецк, пр. Мира)

14 апреля. Великая Пятница 

  • 07.30 – Утреннее богослужение. Царские часы
  • 15.00 – Вечернее богослужение с выносом плащаницы
  • 18.00 – Чин погребения плащаницы. Крестный ход

15 апреля. Великая Суббота 

  • 07.30 – Утреннее богослужение. Исповедь. Причастие
  • 10.00–19.00 – Освящение пасхальной снеди
  • 19.00 – Чтение деяния святых апостолов
  • 23.00 – Полунощница

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Пасхальный крестный ход. Утреня. Божественная литургия
  • 03.00—09.00 – Освящение пасхальной снеди

Храм Матроны Московской (Донецк, пос. Двадцатка)  

14 апреля. Великая Пятница 

  • 08.00 – Царские часы
  • 14.00 – Вынос плащаницы

15 апреля. Великая Суббота 

  • 08.00 – Литургия
  • 11.00 – Освящение куличей
  • 16.00 – Освящение куличей

16 апреля. Светлое Христово Воскресение 

  • 00.00 – Праздничное пасхальное богослужение
  • 3.00 – Освящение куличей
  • 12.00 – Молебен. По окончании — освящение куличей. 

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