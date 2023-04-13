Ситуация на участке автомагистрали М4 «Дон» сегодня 13 апреля возле Каменска-Шахтинского Ростовской области характеризуется как «качели»: попытки убрать пробку в южном направлении на ремонтируемом мосту через Северский Донец с помощью реверса транспортного потока приводят к зеркальному росту затора в северном направлении.

Автотранспорт, идущий со стороны Ростова-на-Дону, в течение получаса накапливается в многокилометровую колонну. Так, на 12.45 минут 13 апреля пробки на М4 «Дон» с обеих сторон моста были равными 2.5-3 км протяженности.

На маршруте объезда этих заторов через город Каменск-Шахтинский тоже проблемы: скорость движения транзитного транспорта после пересечения северного моста через реку Северский Донец и до выезда на трассу А260 не превышает 10-20 км/ч.