13 апреля – четвертый день Страстной недели, в народе его называют Чистым четвергом. В этот день верующие традиционно приводят в порядок дом, пекут куличи, делают пасхи, молятся и готовят душу к такому важному событию, как Пасха.

Сегодня во время богослужений в храмах вспоминают Тайную вечерю, во время которой Христос омыл ноги своим ученикам, разделил с ними хлеб и вино, дал прощальные наставления, а также предсказал предательство Иуды. После служб верующие могут исповедаться и причаститься.

Поскольку Чистый четверг приходится на Великий пост, то в этот день нельзя есть рыбу, мясо, молоко, яйца и другие продукты животного происхождения.

Что касается примет, то считается, что в этот день нельзя посещать увеселительные мероприятия, праздновать, жениться или свататься, употреблять алкоголь, посещать кладбище и поминать усопших.

Хотя церковь и не признает суеверия, тем не менее в народе существует ряд примет, связанных с Чистым четвергом. Например, во время уборки в Чистый четверг можно найти то, что давно искали. Если три раза подряд пересчитать все деньги в доме, семью ждет достаток и благополучие.

Одалживать в Чистый четверг не стоит – можно отдать счастье и достаток.

Солнечная погода в Чистый четверг – к теплу. Если же идет дождь – мокро и холодно будет до самого лета. Кто умоется водой с серебром, тот защитится от нечистой силы.