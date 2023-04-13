Правоохранительные органы Ростовской области завершили расследование в отношении экс-архитектора Таганрога Дмитрия Иваненко, который обвиняется в коррупции*. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба Следственного комитета.

Как выяснили следователи, в октябре прошлого года обвиняемый получил взятку в размере 500 тыс. руб. от посредника за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в Таганроге Ростовской области. Д. Иваненко был задержан оперативниками на месте преступления.

На этой неделе дело передано в суд. Предварительное слушание по уголовному делу пройдет 20 апреля. На недвижимость экс-чиновника наложен арест на сумму более 4 млн руб.

Дмитрий Иваненко с 2010 по 2015 годы работал в должности председателя Комитета по управлению имуществом (КУИ) в Каменске-Шахтинском. С 2015-го по 2019 год занимал должность главного архитектора ФКП «Комбинат «Каменский». С сентября 2019 г. до лета 2022 г. выполнял обязанности главного архитектора Каменска-Шахтинского.

*п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере).