Госкомпания «Автодор» информирует, что график работ по ремонту трассы М4 «Дон» будет составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения.

В этом году на трассе М4 «Дон» планируется отремонтировать 253,4 км дорожного покрытия, из них 69 км в Ростовской области.

В «Автодоре» полагают, что пропускная способность трассы М4 к пику сезона отпусков, то есть к июлю 2023 г., увеличится благодаря завершению строительства обхода Аксая в Ростовской области, Дальнего западного обхода Краснодара и развязок в Геленджике Краснодарского края.

Меж тем обстановка на трассе М4 «Дон» на подъезде к мосту через Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области остается напряженной. По мосту транспорт пропускают по одной полосе, потому что вторую ремонтируют. В результате затор перед въездом на мост в южном направлении сохраняется круглые сутки, увеличиваясь до 17 и более километров к вечеру. В частности, 13 апреля в 9.30 длина затора составляла уже 2,3 км.