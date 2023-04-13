14 апреля в Каменске-Шахтинском Ростовской области с 8.00 до 18.00 будет закрыт на ремонт железнодорожный переезд 1036 км в районе парка Маяковского.

В это время попасть с комбината в центр города, а также на ул. Героев Пионеров, по которой можно выехать на трассу М4 «Дон» в объезд пробки перед мостом, можно будет через переезд 1038 км – в районе заготзерна.

А тем, кому надо будет проехать в Каменск-Шахтинский из Красновки, Старой Станицы и мкр. Заводского, но объезжать весь город не пожелает, придется следовать через платную понтонную переправу. До 1 мая стоимость проезда по нему для легковушек составляет 60 руб.

Уважаемые автолюбители, чтобы не тратить лишнее время на дорогу и не опоздать в пункт назначения, советуем заранее продумать маршрут на утро 14 апреля.