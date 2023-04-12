12 апреля делегация правительства Ростовской области осмотрела требующий реконструкции стадион в Каменске-Шахтинском.

Замгубернатора региона Артем Хохлов и министр спорта Самвел Аракелян в сопровождении замглавы администрации по ЖКХ Романа Кравцова и начальника спортивно-молодежного отдела Елены Шкуратовой обошли территорию «Прогресса» и обсудили перспективу его реконструкции.

У статуи футболистов, которые много лет сражаются за мяч у центрального входа на стадион, замгубернатора Артем Хохлов произнес: «Памятник надо сохранить». И он даже не догадывается, как его распоряжение порадует каменчан, потому что над группой гипсовых футболистов – символом каменского футбола – давно висит приговор: «Восстановлению не подлежит».

Эта скульптурная композиция является ровесницей стадиона, построенного производственным объединением «Химволокно» в 1956 году.

По данным энциклопедии А. Лободы «Весь Каменск», спортивная слава футбольной команды «Прогресс», которая тренировалась на этом стадионе, гремела на всю область, заслуги ее высоки:

с 1963 по 1970 гг. участвовала в чемпионате СССР по футболу, класс «Б»;

1961, 1975, 1976 и 1980 гг. — чемпион Ростовской области;

1972, 1975 и 1980 гг. – обладатель кубка газеты «Молот»;

1972, 1976 гг. – обладатель кубка Юга России;

1972 г. – обладатель кубка РСФСР;

1971 г. – финалист кубка СССР среди коллективов физкультуры.

С 1991 по 1998 годы вместо команды «Прогресс» действовала взрослая футбольная команда «Каменск». А в 2001 г. «Прогресс» возродили, и в этом же году он стал чемпионом Ростовской области в 1 лиге, в 2004-м – обладателем кубка губернатора, в 2008-м – бронзовым призером первенства Ростовской области.

Команда «Прогресс» принимала участие в соревнованиях до 2021 года.