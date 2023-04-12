Неделю назад начались работы по благоустройству набережной в Каменске-Шахтинском Ростовской области по программе «Комфортная городская среда». Рабочие подрядной организации ООО «СУ № 5» первым делом стали снимать тротуарную плитку с центральной аллеи.

«Зачем снимают плитку? Она же в отличном состоянии», – недоумевают каменчане.

Как пояснил «ПИКу» ответственный за работы Владимир Салтыков, в ходе реконструкции набережной нужно копать траншеи для прокладки электрокабелей и водяных труб, и плитку все равно пришлось бы разбивать. Поэтому решено аккуратно ее снять и передать администрации Каменска-Шахтинского для дальнейшего использования.

Согласно паспорту объекта, помимо этой зоны отдыха, подрядчик благоустроит, а вернее, построит парк в низине слева с нуля.