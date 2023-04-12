По состоянию на 18.50 среды 12 апреля ситуация на участке федеральной дороги «Дон» перед Каменском-Шахтинским в южном направлении остается сложной, несмотря на введенный сегодня реверсивный пропуск транспорта через ремонтируемый мост на реке Северский Донец на 929 километре автомагистрали.

Обстановку в ближайшие сутки могут осложнить прогнозируемые ухудшения погоды — ГК «Автодор» предупредил о сильном дожде с возможным градом на дорогах Ростовской области 13-14 апреля.