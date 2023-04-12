10 апреля в Ростовской области началось народное голосование по региональной программе «Сделаем вместе». От Каменска-Шахтинского Ростовской области граждане предложили девять инициатив, которые должны быть реализованы в 2024 году.

На среду, 12 апреля, впереди по количеству голосов – номера 2 и 4.

Неплохой результат у гребной базы, которой требуется ограждение – 231 голос.

Одним из инициаторов этого проекта является Андрей Пискунов, тренер спортивной звезды Каменска, чемпионки России (2023 г.) и мира (2021 г.) по гребле на каноэ Анны Пивоваровой.

Капремонт кровли школы № 1 – 1 996 080 руб. – 114 голосов. Устройство волейбольной площадки школы № 7 – 1 873 880 руб. – 285 голосов. Текущий ремонт кровли школы № 3 – 1 216 417 руб. – 268 голосов. Капремонт помещений спортзала и раздевалок школы № 2 – 1 979 410 руб. – 369 голосов. Устройство ограждения территории гребной базы в парке Маяковского – 1 890 138 руб. – 231 голос. Капремонт фасадов и отмостки здания ЦСО по ул. Кирова, 4 – 3 006 136 руб. – 175 голосов. Приобретение звукового и инструментального оборудования (ДК железнодорожников) – 628 568 руб. – 140 голосов. Ремонт отделки цоколя и ступеней детского сада № 23 – 821 316 руб. – 24 голоса. Покупка системы электронного судейства тхэквондо для спортивной школы № 1 – 1 034 000 руб. – 68 голосов.

Напомним, проголосовать до конца месяца можно на сайте: vmeste.donland.ru