Донецк Ростовской области, сосед Каменска-Шахтинского, празднует День космонавтики с особым чувством, потому что является родиной Героя России космонавта Юрия Владимировича Усачева.

Космонавт на протяжении многих лет ежегодно приезжал в родной Донецк и встречался с земляками. Дончане знают его как открытого и простого в общении человека. Если это были беседы с детьми и молодежью, то Юрий Владимирович мог часами отвечать на их вопросы. Причем подробно, обстоятельно.

Так было, например, в 2016 году. Юных спортсменов из школы № 20 г. Донецка интересовало: взаправду ли американцы были на Луне, есть ли жизнь в ближней галактике Андромеды, верит ли космонавт в НЛО, скоро ли мы полетим на Марс, что космонавты едят на орбите и на каком языке общаются (школьники имели в виду четвертый полет Усачева в космос с американскими астронавтами).

Сегодня, 12 апреля 2023 года, Юрий Усачев поздравил с телеэкранов жителей Приморья такими словами, особенно апеллируя к юной аудитории: «Я работаю сейчас в ракетно-космической корпорации «Энергия» — это место, где создавались и создаются спутники, ракеты, космические корабли и станции. Хочу сказать, что космонавтика – удивительное место, где можно реализоваться любому из вас: можно строить корабли и станции, можно управлять космическим полетом, можно заниматься отбором или подготовкой космонавтов. Каждый может найти дело по душе».

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