общество
Уроженец Донецка Юрий Усачев семь раз выходил в открытый космос
Донецк Ростовской области, сосед Каменска-Шахтинского, празднует День космонавтики с особым чувством, потому что является родиной Героя России космонавта Юрия Владимировича Усачева.
Космонавт на протяжении многих лет ежегодно приезжал в родной Донецк и встречался с земляками. Дончане знают его как открытого и простого в общении человека. Если это были беседы с детьми и молодежью, то Юрий Владимирович мог часами отвечать на их вопросы. Причем подробно, обстоятельно.
Так было, например, в 2016 году. Юных спортсменов из школы № 20 г. Донецка интересовало: взаправду ли американцы были на Луне, есть ли жизнь в ближней галактике Андромеды, верит ли космонавт в НЛО, скоро ли мы полетим на Марс, что космонавты едят на орбите и на каком языке общаются (школьники имели в виду четвертый полет Усачева в космос с американскими астронавтами).
Сегодня, 12 апреля 2023 года, Юрий Усачев поздравил с телеэкранов жителей Приморья такими словами, особенно апеллируя к юной аудитории: «Я работаю сейчас в ракетно-космической корпорации «Энергия» — это место, где создавались и создаются спутники, ракеты, космические корабли и станции. Хочу сказать, что космонавтика – удивительное место, где можно реализоваться любому из вас: можно строить корабли и станции, можно управлять космическим полетом, можно заниматься отбором или подготовкой космонавтов. Каждый может найти дело по душе».
Досье
- Юрий Владимирович Усачев (1957 г.р.), уроженец Донецка, летчик-космонавт, живет в г. Королеве.
- В 1985 г. окончил Московский авиационный институт, инженер НПО «Энергия», работал над ракетой-носителем «Энергия».
- В 1991 г. зачислен в отряд космонавтов, прошел курс подготовки для работы на орбитальной станции «Мир».
- Первый полет (в 37 лет) — с 8 января по 9 июля 1994 г., бортинженер в составе 15-й экспедиции на станции «Мир». Стартовал на «Союз ТМ-18». Длительность полета — 182 суток.
- Второй полет на «Союз ТМ-23» — с 21 февраля по 2 сентября 1996 г., бортинженер 21-й экспедиции на станции «Мир» (193 сут.).
- Третий полет — в составе экспедиции на шаттле STS-101 с 19 по 29 мая 2000 г., специалист по программе сборки МКС.
- Четвертый полет — командир экспедиции МКС-2, стартовавшей 8 марта 2001 г. запуском шаттла STS-102. Команда (астронавты США Джеймс Восс и Сьюзан Хелмс) работала 167 дней, Усачев совершил выход в космос.
- Юрий Усачев провел в космосе в общей сложности почти 553 суток. На его счету семь выходов в космос. В 2005 г. покинул отряд космонавтов, работал начальником отдела в РКК «Энергия».