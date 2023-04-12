По этой дороге выезжают к Каменску-Шахтинскому те, кто съехал с трассы М4 «Дон» на 920-м км, чтобы объехать затор перед ремонтом моста через Северский Донец на 929 километре автомагистрали.

11 апреля на подъезде к путепроводу — в просторечии у водителей «виадук» — со стороны Красновки в мкр. Заводском Каменска-Шахтинского Ростовской области начали менять старые отбойники. Работы выполняет ООО «Викинг». Отбойники со стороны Заводского обновили в ходе капитального ремонта виадука.

Представители «Викинга» заверили «ПИК», что 12 апреля новые отбойники установят на правой полосе, что ведет от Красновки. Движение транспорта ограничивать не будут.