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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Объезд пробки на трассе М4 «Дон» тоже ремонтируют
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Объезд пробки на трассе М4 «Дон» тоже ремонтируют

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По этой дороге выезжают к Каменску-Шахтинскому те, кто съехал с трассы М4 «Дон» на 920-м км, чтобы объехать затор перед ремонтом моста через Северский Донец на 929 километре автомагистрали.

11 апреля на подъезде к путепроводу — в просторечии у водителей «виадук» — со стороны Красновки в мкр. Заводском Каменска-Шахтинского Ростовской области начали менять старые отбойники. Работы выполняет ООО «Викинг». Отбойники со стороны Заводского обновили в ходе капитального ремонта виадука.

Объезд пробки на трассе М4 «Дон» тоже ремонтируют

Представители «Викинга» заверили «ПИК», что 12 апреля новые отбойники установят на правой полосе, что ведет от Красновки. Движение транспорта ограничивать не будут.

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