Водителей ожидает серьезное ухудшение дорожной обстановки: в ночь с 12 на 13 апреля и на протяжении всего четверга прогнозируются ливневой дождь, сильные боковые порывы ветра восточного направления и местами град.

В связи с возможными ухудшениями видимости и мокрым дорожным покрытием «Автодор» рекомендует не останавливаться на обочинах, а пережидать непогоду в отведенных местах для стоянок и отдыха, на АЗС и в кемпингах; при возможности — отложить дальние поездки в период 13-14 апреля через Ростовскую область.