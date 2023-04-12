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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области — ливни и град
Фото: drive2.ru, @Sandro034

транспорт

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области — ливни и град

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Водителей ожидает серьезное ухудшение дорожной обстановки: в ночь с 12 на 13 апреля и на протяжении всего четверга прогнозируются ливневой дождь, сильные боковые порывы ветра восточного направления и местами град.

В связи с возможными ухудшениями видимости и мокрым дорожным покрытием «Автодор» рекомендует не останавливаться на обочинах, а пережидать непогоду в отведенных местах для стоянок и отдыха, на АЗС и в кемпингах; при возможности — отложить дальние поездки в период 13-14 апреля через Ростовскую область.

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