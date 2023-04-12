Мост — виновник многокилометровых заторов в южном направлении перед Каменском-Шахтинским в Ростовской области с 12 апреля стал пропускать транспортные потоки в реверсивном режиме.

Сотрудники 2-го донского батальона ДПС регулируют движение на федеральной автомагистрали рядом с Каменском-Шахтинским как минимум раз в день, сокращая растущие до 5-7 км заторы.

Такая мера неоднократно обсуждалась в целях сокращения дорожного затора, чтобы ускорить проезд автотранспорта на 929-м км автомагистрали в южном направлении.

Поменять принцип движения на участке, где уже три недели ремонтируют дорогу, было решено после нескольких крупных аварий в этом месте.

Реверсивное движение вводится кратковременно и исключительно по необходимости. Как только перед мостом через Северский Донец скапливается большая пробка, сотрудники ГИБДД перекрывают полосу в северном направлении и пропускают поток автомобилей в сторону юга.