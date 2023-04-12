В деле о создании организованной преступной группы (ОПГ) задействованы первые лица правоохранительных органов в столице Ростовской области.

В Следственном комитете РФ официально сообщают, что фигурантов дела чуть более 20, меж тем некоторые источники, в том числе телеграм каналы бывших силовиков, сообщают, что количество задействованных лиц возросло до 33.

Напомним, 11 апреля в полиции Ростова-на-Дону прошла волна обысков. В числе фигурантов – руководящий состав ГУ МВД России по Ростовской области, в том числе экс-замначальника полиции общественной безопасности Ростова Дмитрий Рыбалко и начальник отдела полиции Советского района Ростова Алексей Абакумов.

Предполагается, что обыски связаны с коррупцией в судах.