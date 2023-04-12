На 12 мая назначена премьера постановки народного театра г. Каменска-Шахтинского Ростовской области по пьесе бывшего узника нацистского концлагеря Виктора Франкла.

По словам режиссера-постановщика театра «У Креста» Арташеса Меграбяна, пока ни один театр в России не замахнулся на столь тяжелое в исполнительском и психологическом плане произведение Франкла – «Синхронизация в Биркенвальде».

Сейчас полным ходом идут репетиции. Постановка, в которой участвуют 12 самодеятельных актеров, готовится ко Дню Победы.

Философской пьесой «Синхронизация в Биркенвальде» Виктор Франкл иллюстрирует свою теорию выживания в нацистском лагере. Автор рассказывает не только о физических, но и о психологических страданиях узников.

Для справки

Виктор Эмиль Франкл (1905 — 1997 гг.) – австрийский психиатр, психолог, философ и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря.

Известен как создатель логотерапии (направления в экзистенциальной психологии) и психотерапии.