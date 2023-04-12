Каменск-Шахтинский Ростовской области обозначил свое отношение к подвигу первого космонавта мира, присвоив его имя дворцу, парку и улице.

Имя Героя Советского Союза космонавта Юрия Гагарина носит Дворец культуры на главном проспекте города, примыкающий к нему пар, а также улица в центре Каменска, на которой располагаются Социальный фонд России, Центр занятости и Свято-Покровский храм.

В парке Гагарина 21 апреля 2016 года был установлен и торжественно открыт памятник Юрию Гагарину. Памятник привезли участники патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы» и передали в дар Каменску от автора проекта «Аллея Российской Славы» М. Сердюкова.

12 апреля в Каменске в честь Дня космонавтики запланирована акция «Мечты о космосе». Состоится она в парке Гагарина в 16.00. А с 12.30 там же установят арт-объект «Нам звезды опять назначают свиданье». Хотите фото на память с космической символикой – приходите.