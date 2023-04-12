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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске снова провожали мобилизованных

общество

Госдума РФ хочет освободить участников специальной военной операции от уплаты госпошлины

Фото из архива.

Госдума РФ хочет освободить участников специальной военной операции от уплаты госпошлины

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Соответствующий законопроект принят парламентариями в первом чтении 12 апреля 2023 г.

Документом предлагается очередная мера поддержки участникам СВО. В частности, освободить добровольцев и мобилизованных граждан от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и водительских прав – в случае их утраты или если они пришли в негодность.

Отметим, что сейчас по квитанции за паспорт россияне оплачивают 1500 руб., а за водительское удостоверение – от 2 до 3 тыс. руб.

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