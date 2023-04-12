20 апреля в кинотеатре «Гагарин» Каменска-Шахтинского состоится премьерный показ первого снятого в космосе фильма «Вызов». Время сеансов можно посмотреть в афише.

Режиссером космической драмы, основные действия которой происходят в настоящем космическом корабле, выступил Клим Шипенко. Вместе с ним на МКС работали актриса Юлия Пересильд, а также настоящие космонавты: Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Петр Дубров.

Остается добавить, что до этого киносъемок в настоящем космосе еще никто не проводил.