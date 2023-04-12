Свои галочки за выбранный объект можно будет поставить с 15 апреля по 31 мая.

Всероссийское онлайн-голосование пройдет на портале 61.gorodsreda.ru.

Для того чтобы принять участие в голосовании, следует пройти регистрацию через «Госуслуги» или по номеру телефона. Далее заходим по вышеуказанной ссылке, выбираем свой регион, а затем объект благоустройства.

Кроме того, свой голос можно отдать в МФЦ.

Отметим, что голосовать могут граждане с 14 лет. Принимается лишь один голос.