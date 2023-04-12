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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске комфортные дворы и парк пережили лето на тройку

ЖКХ

Через два дня в Ростовской области стартует голосование по объектам благоустройства

Опубликовано

Свои галочки за выбранный объект можно будет поставить с 15 апреля по 31 мая. 

Всероссийское онлайн-голосование пройдет на портале 61.gorodsreda.ru.

Для того чтобы принять участие в голосовании, следует пройти регистрацию через «Госуслуги» или по номеру телефона. Далее заходим по вышеуказанной ссылке, выбираем свой регион, а затем объект благоустройства.

Кроме того, свой голос можно отдать в МФЦ. 

Отметим, что голосовать могут граждане с 14 лет. Принимается лишь один голос.

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