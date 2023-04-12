Прошедшую 7 апреля с аншлагом премьеру спектакля театральной студии «Вдохновение» ДК им. Маяковского «Пойди туда – не знаю куда.» зрители Каменск-Шахтинского смогут посмотреть повторно 21 апреля в 18.00.

В основе сюжета постановки – «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова. В спектакле режиссера-постановщика Веры Токмаковой приняли участие 17 самодеятельных актеров – дебютантов и со стажем: Сергей Рубан (Царь), Марина Безотосная (Сказочница), Наталья Назарова (нянька), художник-декоратор ДК Маяковского Полина Богучанская (Принцесса), Марина Деркачева (Баба Яга), Олег Дерябкин (Генерал), звукорежиссер Андрей Барсуков (Федот-стрелец) и др. В их исполнении постановка получилась доброй, озорной, искрометной, насыщенной яркими исполнительскими моментами. Многие зрители признали игру каменских актеров ничем не уступающей московским профессионалам. Остается добавить, что дополнительным бонусом к апрельской сказке будет концерт.