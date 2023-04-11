Как сообщает 1RND, ссылаясь на источники в силовых структурах, оперативные мероприятия провели оперативники из Москвы. Сообщается, что по итогам проверки уже возбуждено порядка 15 уголовных дел.

Источник сообщает, что с обыском в донскую столицу нагрянул Департамент управления собственной безопасности МВД РФ. Проверка коснулась всех сотрудников управления организации охраны общественного порядка. Все фигуранты уголовных дел служили в Советском районе Ростова-на-Дону.