11 апреля рабочие городской подрядной организации очистили ул. Профильную от прибордюрной грязи.

Благодаря этому ширина проезжей части увеличилась с обеих сторон дороги как минимум сантиметров на тридцать-сорок, а в сумме – на целый метр.

По информации администрации подрядной организации ООО «Компас 1» ранее прибордюрная часть дорог была вычищена в пер. Крупской, Красноармейского, на пр. Карла Маркса, а также на ул. Ворошилова и Щаденко.