11 апреля бригада ОАО «Исток» начали прокладку новых труб канализационного коллектора на территории школы-интерната № 2 (ул. Пивоварова).

Для этих работ предприятие, видимо, и закупило канализационные трубы диаметром 400 мм и длиной более 500 м.

Новые трубы укладывают взамен ставших аварийными более пяти лет назад.

На время работ школьный двор огородили.

Как ранее сообщал «ПИКу» замгенерального директора ОАО «Исток» Игорь Матвеев, остальные аварийные участки канализационного коллектора планируется заменить в 2024 году по инвестиционной программе.