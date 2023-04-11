Теплая весенняя погода в Каменске-Шахтинском создала благоприятные условия для активизации иксодовых клещей. По состоянию на 10 апреля в городе официально зарегистрированы два укушенных взрослых и один ребенок.

Об этом «ПИКу» сообщила помощник энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Горбачева. По области пострадавших от паразитов еще больше. По данным Роспотребнадзора на конец марта, в больницы региона обратились 92 человека, из них 40 — дети.

Акарицидная обработка в Каменске будет проводиться с конца апреля по май, по мере заключения договоров на обработку. Поэтому, собираясь подышать свежим воздухом, жителям Каменска следует помнить об опасности быть укушенными.

Напомним, клещи являются переносчиками опасных инфекций. К примеру, в прошлом году в Ростовской области фиксировались случаи заражения людей крымской геморрагической лихорадкой, боррелиозами, туляремией, лептоспирозом и т. д.