Согласно астрономическому календарю, который представлен на сайте московского планетария, с 14 по 25 апреля любителей наблюдать за ночным небом порадует первый весенний метеорный дождь Лириды.

Пик астрономического явления придется на 22-23 апреля, когда сила звездопада составит 18 метеоров в час. Специалисты рекомендуют наблюдать метеорные потоки при ясной погоде невооруженным глазом и желательно за пределами города.

Еще одним интереснейшим явлением станет первое в этом году затмение Солнца, которое произойдет 20 апреля. Сообщается, что предстоящее затмение относится к категории редких гибридных и оно будет кольцеобразно-полное. Однако наблюдать его в России не получится, разве что придется побывать для этого в Австралии и на некоторых островах Индонезии. Но и на этом космические сюрпризы не заканчиваются. На затмение солнца 20 апреля придется еще и новолуние в Овне. Чем это обернется для каждого, покажет время.