В Ростовской области завершается поднятие плотин на гидроузлах, обеспечивающих наполнение реки в районе городов Каменск-Шахтинский, Донецк РО и Луганск ЛНР .

11 апреля 2023 года заканчиваются работы по установке щитов плотин на ГУ № 6 «Сазоновский» (х. Нижнесазонов), а через неделю запланирован подъем ферм и на самом верхнем по течению реки в Ростовской области гидроузле № 7 «Верхнекрасный», обеспечивающим подпорный уровень Северского Донца на границе донского региона и юго-восточных районов Луганской Народной Республики.

При смене и подъемах ферм на плотинах этих гидроузлов задействованы малый земснаряд Д-022, дноуглубительные суда ВС-109/110, баржа БП Т-106 и теплоход.

Открытие навигации маломерных судов на этих участках Северского Донца запланировано на майские праздничные и выходные дни.

Подробный график установки ферм плотин на реке Северский Донец в 2023 году и график набора летних уровней от места впадения Северского Донца в реку Дон до г. Донецка РО смотрите в нашем материале.