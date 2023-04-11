Новые тарифы проезда для автотранспорта в Каменске-Шахтинском Ростовской области заработают с 1 мая 2023 года.

Только в субботу 8 апреля 7500 автомобилей проехали через понтонную переправу на реке Северский Донец в Каменске-Шахтинском. Это происходит каждый раз, когда транзитный транспорт объезжает трассу М4 «Дон» через Каменск-Шахтинский.

Как сообщил «ПИКу» владелец понтонной «Казачьей переправы» Дмитрий Рудаков, проезд для автомобилей до 1,5 т составит 70 руб., для мототехники – 50 руб., для автомобилей от 1,5 до 3,5 т – 80 руб.