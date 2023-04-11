анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 апреля!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 15-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Дороги города — «Автодору». Новый автомобильный мост через Донец, новый путепровод-виадук на Заводском, недавно отремонтированные дороги — все это рискует быть «убитым» в хлам. Потому что вся Россия снова объезжает трассу М4 «Дон» через Каменск. Возникает резонный вопрос: а не взять ли автору заторов на трассе — «Автодору» — наши дороги на свое баланс? »6
- Безвластие в Каменске продлилось два дня. »5
- Расписание для храмов и автобусов на Пасху. График движения маршруток и автобусов на кладбище. Время освящения куличей в храмах города и района. »32-33
- Доктор Кутепова ответила на вопросы о суставах. Ревматолог высшей категории Марина Кутепова консультирует, предостерегает, рекомендует. »22-23
- Вода: никогда такого не было и вот опять. Показатели мутности водопроводной воды в Каменске ухудшились — эту новость власти города сообщили на прошлой неделе. »3
- Никаких лягушек в воде нет. «ПИК» побывал на самом важном объекте городского «Истока» — на очистных сооружениях — и увидел, как воду из Северского Донца превращают в водопроводную. Было очень познавательно, и многое в водяной проблеме Каменска стало понятнее. »10, 11
- Взлеты, рев моторов, пыль столбом. На протяжении восьми часов в Каменске продолжались всероссийские соревнования по мотокроссу в поддержку 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады. »12