Вопрос законности проезда грузовиков по мосту через реку Северский Донец на дороге «Каменск-Шахтинский – Красновка» стал актуальным в сезон пробок и заторов на трассе М4 «Дон».

Так как на каменском участке трассы М4 «Дон» в Ростовской области каждый день собирается пробка длиной 1,5 км и более, транзитные машины пытаются найти альтернативные пути объезда.

Многие съезжают с трассы М4 «Дон» на 920 км (указатель «мкр. Заводской»), двигаются по дороге «Каменск – Красновка» и заезжают в город по автомобильному мосту через Северский Донец. Но у местных жителей возникает вопрос: рассчитан ли недавно построенный мост на вес большегрузов и интенсивный поток транспорта?

11 апреля «ПИК» убедился в том, что дорожных знаков, запрещающих проезд по мосту автомобилей массой более 3,5 тонны, перед въездами на мост нет, а значит, и ехать по нему может любой транспорт.